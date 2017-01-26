Суд продлил до 13 июля банкротство основателя JFC Владимира Кехмана

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до 13 июля банкротство основателя Группы JFC Владимира Кехмана в связи с тем, что имущество банкрота еще не реализовано на торгах. Общая стоимость реализуемого имущества составит около 768000 руб., в том числе икона Святителя Николая Чудотворца стоимостью 425000 руб., запонки за 260000 руб. и портрет Кехмана стоимостью около 12000 руб. Низкую стоимость портрета представитель финансового управляющего объяснил тем, что это работа непрофессионального художника. Потрет является подарком на свадьбу Кехмана, который был изъят кредиторами в счет оплаты долгов.

На судебном заседании судья зачитал письмо Геннадия Самошина, представителя инициативной группы ветеранов сцены из Новосибирска, который просил суд отстранить Кехмана от управления Новосибирским театром оперы и балета, где тот с 2015 г. является гендиректором.

«Кехман - человек, не имеющий никакого отношения к искусству и не должен возглавлять театр», говорится в письме. Самошин просит суд наложить на Кехмана ограничение, чтобы тот не смог участвовать в управлении Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета. Суд письмо зачитал, но ходатайство к делу не приобщил. В августе 2015 г. назад на сайте Change.org активисты из Новосибирска уже собирали подписи за отставку Кехмана, петиция набрала более 11000 подписей, но министр культуры Владимир Мединский сказал, что до завершения всех процедур по банкротству Кехмана этот вопрос рассматриваться не будет.

Общий долг Владимира Кехмана перед кредиторами составляет 9,2 млрд руб., из которых - 4,3 млрд руб. перед Сбербанком. Кехман поручился по кредитам основного юрлица JFC ЗАО «Группа Джей Эф Си», долги которого перед кредиторами составляют более 17 млрд руб.