В Пензе возобновили подачу тепла в большинство домов после аварии на ТЭЦ

Тепло поступает в большинство жилых домов и объектов соцкультбыта Пензы, сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу, 27 января.

В связи с новыми порывами, которые возникли уже утром в ходе заполнения систем теплоснабжения, без отопления остался ряд домов, одна школа и три детских сада.

Всего без тепла, с учетом новых аварий, остаются 165 домов. По информации компании «Т Плюс», тепло в дома должно поступить до 13:00 мск пятницы, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Пензе около 13:00 четверга произошла авария в одном из цехов ТЭЦ-1 компании «Т Плюс». В помещении обрушилась кровля, погиб рабочий. В связи с происшедшим был отключен турбогенератор на 64 МВт.

Из-за аварии была снижена температура теплоносителя в 471 доме, отключена горячая вода в 68 жилых домах, двух школах и четырех детских садах. Кроме того, отключены от подачи тепла семь больниц, 40 детских садов и 27 школ.

Пензенская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1943 г., ее установленная мощность – 385 МВт. Теплогенерирующие мощности станции обеспечивают 89% поставок тепловой энергии населению. В пензенский филиал компании также входят Пензенская ТЭЦ-2 (16 МВт, 1948 года запуска) и котельная «Арбеково» (запущена в 1976 г., тепловая мощность – 432 Гкал ч). За 2015 г. (более свежих данных нет) пензенский филиал принес «Т плюсу» выручку в 4,7 млрд руб. и чистую прибыль в 347,3 млн руб.