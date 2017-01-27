«Интерфакс» указал иностранных покупателей евробондов UC Rusal

Большую часть выпуска дебютных евробондов UC Rusal раскупили иностранные инвесторы, доля азиатских инвесторов в сделке превысила 15%, сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомые с деталями размещения. В четверг Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка - одного из организаторов размещения - сказал «Ведомостям», что спрос инвесторов из Азии был «беспрецедентным» и что книга заявок была переподписана в два раза.

На инвесторов из континентальной Европы пришлось 27% размещения, на инвесторов из США - 19%, инвесторы из Великобритании приобрели 17,5%, представители Азии - 15,5%, Ближнего Востока - 1%, сообщает «Интерфакс». На российских инвесторов пришлось 19,5% выпуска, говорят его источники. По словам одного из них, всего в книге было 168 заявок. Rusal в четверг поздно вечером определил параметры выпуска 5-летних евробондов: ставка купона долговых бумаг объемом $600 млн была установлена на уровне 5,125%.

Компания впервые выпустила еврооблигации. Чистый долг UC Rusal на 30 сентября был $8,3 млрд. В этом году компании предстоит погасить $1,2 млрд, говорится в презентации компании. Средства от размещения бондов компания направит на рефинансирование имеющихся кредитов.

Размещению компании предшествовало масштабное road show, которое прошло 20-25 января в Азии, Европе и Северной Америке. Над сделкой работал пул из 13 банков.