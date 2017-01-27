Airbnb впервые получила прибыль – Bloomberg

Сервис для аренды жилья Airbnb впервые получил прибыль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg и его источники, близкие к компании. Прибыльным стало второе полугодие 2016 г., в 2017 г. Airbnb также планирует выйти в плюс, говорят они. Годовая выручка Airbnb выросла на 80%, несмотря на то что в некоторых городах, например в Нью-Йорке и Сан-Франциско, были введены законодательные нормы, ограничивающие работу сервиса, отмечает агентство.

Сервис Airbnb был создан в 2008 г. и после нескольких раундов финансирования оценивается более чем в $30 млрд. Сейчас он работает в 190 странах мира в больше чем 34 000 городов. В 2016 г. компания ввела новую услугу - организацию туров. По данным Bloomberg, сейчас Airbnb готовится запустить сервис по бронированию авиабилетов.

В 2016 г. Airbnb купил стартап Resy, который разрабатывал сервис для аренды жилья, а сейчас ведет переговоры об инвестициях в Tilt - приложение для обработки платежей, позволяющее делить счета между несколькими людьми.