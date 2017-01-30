Минтранс предлагает поддержать речной транспорт за счет отказа от скидок РЖД

Запретить скидки на железнодорожные грузоперевозки в период летней навигации предложил замглавы Росморречфлота Виктор Вовк. Как пишет «Коммерсантъ», об этом он заявил на слушаниях в Общественной палате. Ранее о такой возможности говорил и министр транспорта Максим Соколов. Проанализировать необходимость надбавок для авто- и железнодорожных перевозок в высокий речной сезон в августе 2016 г. предлагал Владимир Путин. Минтранс должен был представить свою позицию до 15 января. По словам Вовка, она отправлена в правительство.

Однако в РЖД уже ввели скидку в 25% на экспорт мазута и ДТ со станций Приволжской железной дороги в районе Саратовского НПЗ «Роснефти». Она будет действовать с 1 февраля до конца ноября. Нефтепродукты занимают значительную долю речного грузового трафика. По итогам 2016 г. на «Роснефть» пришлось 80% всех экспортных отгрузок в период навигации по реке, говорит старший вице-президент Argus по России, СНГ и странам Балтии Вячеслав Мищенко. Водники ожидают, что скидка РЖД негативно скажется на их грузоперевозках.

У «Роснефти» были контракты почти со всеми речниками на три навигационных сезона – в период 2014–2016 гг., говорит собеседник издания. После этого компания объявила тендер объемом около 4 млн т на навигацию 2017 г. Его итоги планируется подвести в конце марта.