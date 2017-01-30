«Алроса» в 2016 году снизила добычу алмазов на 2%

Группа « Алроса» в 2016 г. снизила добычу алмазов по сравнению с предыдущим годом на 2% до 37,4 млн карат, говорится в сообщении компании.

Уменьшение добычи вызвано корректировкой плана добычи на россыпных месторождениях во II и III кварталах 2016 г. в соответствии с ситуацией на алмазном рынке, сложившейся по итогам 2015 г.

При этом добыча в IV квартале 2016 г. выросла на 10% в годовом выражении, до 9,5 млн карат, в связи с развитием алмазодобычи на подземных рудниках «Алросы» и выходом на проектную мощность подземного рудника трубки «Мир».

Объем продаж алмазов группы «Алроса» в 2016 г., по предварительным данным, достиг 40,1 млн карат, а выручка от продаж алмазов составила не менее $4,3 млрд. Выручка от продаж алмазов составила за октябрь – декабрь 2016 г. не менее $849 млн.