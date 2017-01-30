«Транснефть» подала апелляцию в рамках тяжбы с «Роснефтью»

«Транснефть» подала апелляцию в рамках тяжбы с «Роснефтью» об условиях транспортировки нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Жалоба была подана 28 января и зарегистрирована 30 января.

Ранее стало известно, что «Роснефть» подала иск к «Транснефти», оспаривая условия транспортировки нефти, и добилась обеспечительного запрета на транспортировку своей нефти. Из иска «Роснефти» следовало, что компания оплатила «Транснефти» услуги по транспортировке нефти на 2017 г., однако компании не подписали соответствующий договор, поскольку не смогли согласовать его условия. Стороны не могут согласовать методику учета технологических потерь нефти и ее компенсации. При этом «Роснефть» гарантирует оплату услуг по транспортировке нефти.

Аналогичный иск к «Транснефти» 26 января подала и «Башнефть», 60,16% которой принадлежит «Роснефти».

Федеральная антимонопольная служба в течение месяца рассмотрит обращение НК «Роснефть» по вопросу расчета остатков нефти в системе АК «Транснефть», заявил 30 января руководитель службы Анатолий Голомолзин. Его цитирует «Интерфакс».

«Роснефть» и «Транснефть» не смогли подписать договор о перекачке нефти на 2017 г., следует из материалов суда. «У «Роснефти» был свой договор, а у «Башнефти» – свой, по нему компаниям тоже не удалось договориться», – говорил «Ведомостям» один из участников разбирательства.

«Транснефть» считает, что остатки в системе должны определяться так: количество вошедшей в систему нефти за вычетом технологических потерь, определенных по сборникам нормативов, а «Роснефть» считает, что из количества вошедшей нефти нужно вычесть фактические технологические потери в пределах норматива, утвержденного Минэнерго, объяснял ранее начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. Методика, на которую опирается «Транснефть», менее выгодна нефтяникам, говорит представитель службы.