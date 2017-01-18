Суд оставил в силе обеспечительные меры в пользу «Роснефти» в споре с «Транснефтью»

Арбитражный суд Москвы сохранил обеспечительные меры по иску «Роснефти» к «Транснефти», сообщают «Интерфакс» и «Прайм». В декабре суд запретил «Транснефти» отказывать «Роснефти» в транспортировке нефти в 2017 г., несмотря на отсутствие подписанного договора на оказание этих услуг на этот год. Нефтетранспортная компания пыталась оспорить это решение. Суд ей отказал.

Заявление «Транснефти» о снятии обеспечительных мер поступило в арбитраж 11 января. В тот же день этот же суд зарегистрировал новое заявление «Роснефти» к «Транснефти» об обеспечении имущественных интересов.

Из иска «Роснефти» следует, что «Роснефть» оплатила «Транснефти» услуги по транспортировке нефти на 2017 г., однако компании не подписали соответствующий договор, поскольку не смогли согласовать его условия, сообщает «Прайм». Стороны не могут согласовать методику учета технологических потерь нефти и ее компенсации. При этом «Роснефть» гарантирует оплату услуг по транспортировке нефти.

18 января адвокаты «Транснефти» также подали ходатайство об отводе судьи, суд его отклонил.

В определении суда указывается, что «Роснефть» предложила «Транснефти» привести текст договора о транспортировке нефти на 2017 г. в соответствие с требованиями закона, а «Транснефть» предупредила, что в случае несвоевременного подписания договоров на 2017 г. она вправе отказать «Роснефти» в предоставлении услуг в январе 2017 г., передает «Прайм».

28 декабря стало известно, что в связи с этим спором по 2017 г. «Роснефть» подала в столичный арбитраж заявление об обеспечении имущественных интересов, ответчиком в заявлении указана «Транснефть». Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению НК «Роснефть» и запретил «Транснефти» с 1 января 2017 г. прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемой нефтяной компанией. В качестве встречного обеспечения «Роснефть» гарантировала оплату оказанных услуг «по цене, установленной условиями незаключенного договора № 0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г. с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами».

Представитель «Транснефти» в конце декабря говорил, что «Роснефть» срывает нормативные сроки подписания из года в год и с помощью судов затягивает на следующий год процесс согласования договоров на транспортировку, выбивая для себя нестандартные для рынка эксклюзивные условия. Свои условия договора «Транснефть» направила «Роснефти» в ноябре. В «Роснефти» решили, что эта оферта содержит условия, «которые противоречат действующим нормативным правовым актам и нарушают интересы заявителя» (цитата по «Интерфаксу»).

«Транснефть» ответила, что считает нецелесообразной разработку методики учета технологических потерь нефти по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти.