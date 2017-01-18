Суд отказал «Транснефти» в отводе судьи в споре с «Роснефтью»

Арбитражный суд Москвы отказал «Транснефти» в удовлетворении заявления об отводе судьи в разбирательстве с «Роснефтью» о договоре на транспортировку нефти в 2017 г. Ранее в среду адвокаты «Транснефти» подали заявление об отводе судьи.

В конце декабря суд удовлетворил ходатайство «Роснефти» и наложил на «Транснефть» обеспечительные меры, запретив с 1 января 2017 г. прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемой НК. Обеспечительные меры приняты в рамках спора между компаниями об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г.

В ноябре прошлого года «Транснефть» направила «Роснефти» договор об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г. По мнению «Роснефти», оферта «Транснефти» содержит условия, «которые противоречат действующим нормативным правовым актам и нарушают интересы заявителя». «Транснефть» ответила, что считает нецелесообразной разработку методики учета технологических потерь нефти по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти.

Помимо этого 11 января «Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы второе заявление об обеспечении имущественных интересов. Ответчиком по этому делу выступает «Транснефть».