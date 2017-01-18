"Транснефть" заявила об отводе судьи в тяжбе с "Роснефтью"

Представители «Транснефти» подали ходатайство об отводе судьи в разбирательстве с «Роснефтью» по договору о транспортировке нефти в 2017 г. Это сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Компании не могут договориться об условиях договора.

28 декабря стало известно, что в связи с этим спором по 2017 г. «Роснефть» подала в столичный арбитраж заявление об обеспечении имущественных интересов, ответчиком в заявлении указана «Транснефть». Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению НК «Роснефть» и запретил «Транснефти» с 1 января 2017 г. прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемой нефтяной компанией. В качестве встречного обеспечения «Роснефть» гарантирует оплату оказанных услуг «по цене, установленной условиями незаключенного договора №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г. с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами».

Представитель «Транснефти» в конце декабря говорил, что «Роснефть» срывает нормативные сроки подписания из года в год и с помощью судов затягивает на следующий год процесс согласования договоров на транспортировку, выбивая для себя нестандартные для рынка эксклюзивные условия.

Свои условия договора «Транснефть» направила «Роснефти» в ноябре. В «Роснефти» решили, что эта оферта содержит условия, «которые противоречат действующим нормативным правовым актам и нарушают интересы заявителя» (цитата «Интерфакса»). «Транснефть» ответила, что считает нецелесообразной разработку методики учета технологических потерь нефти по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти.

Помимо этого 11 января «Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы второе заявление об обеспечении имущественных интересов. Ответчиком по этому делу выступает «Транснефть».