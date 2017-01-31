Компания Ротенберга получила контракт на строительство подходов к Керченскому мосту на 17 млрд рублей

Компания «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, которая возводит Керченский мост, получила контракт на строительство железнодорожных подходов к нему. Распоряжение о назначении СГМ единственным исполнителем контракта стоимостью 16,95 млрд руб. премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 26 января, его текст опубликован на сайте правительства.

Временная эксплуатация железнодорожной линии к мосту длиной 18 км начнется 1 августа 2019 г., полностью завершить работы СГМ должен к 1 декабря 2019 г.

В приложении к распоряжению подчеркивается, что в рамках контракта международные санкции в отношении РФ или подрядчика не относятся к "обстоятельствам непреодолимой силы".

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что «Стройгазмонтаж» согласился выступить подрядчиком по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту.