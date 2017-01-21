«Стройгазмонтаж» Ротенберга сам подведет рельсы к Керченскому мосту

ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, генподрядчик по строительству Керченского моста, согласилось взять подряд и на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Как передает ТАСС, это в кулуарах съезда «Единой России» рассказал министр транспорта Максим Соколов. Ранее сообщалось, что конкурс на этот подряд срывался из-за отсутствия желающих. Правительство передаст этот подряд «Стройгазмонтажу» без конкурса, писал «Коммерсантъ» ранее на этой неделе.

По словам министра, «Стройгазмонтаж» предложил взять этот подряд. «Мы необходимые документы уже направили в правительство. Они начнут строительство в этом году, но с учетом того, что железнодорожная составляющая начнет работать на год позже автомобильной, то срока еще достаточно - у нас почти три года», - сказал Соколов. Цену контракта правительство скоро решит окончательно, добавил он: «Естественно, это будет установленный пределами проектной документации лимит».

В январе Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в третий раз признало несостоявшимся конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в связи с отсутствием заявок. Максимальная цена закупки составляла 16,95 млрд руб.