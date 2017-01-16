«Стройгазмонтаж» получит подряд на железнодорожный подход к Керченскому мосту без конкурса - «Коммерсантъ»

Правительство решило не повторять несколько раз провалившийся конкурс на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны Крыма и подряд достанется ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, генподрядчику строительства самого моста. Это сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме. На прошлой неделе министр транспорта Максим Соколов говорил, что несостоявшийся конкурс по выбору подрядчика на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту не повлияет на сроки ввода объекта в эксплуатацию. Он не сомневался, что генподрядчик для этих целей будет найден и задача будет выполнена. Пока не нашлось желающих строить объект за 17 млрд руб.

Проект распоряжения, в котором «Стройгазмонтаж» будет назван подрядчиком проекта, будет внесен в ближайшие дни, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. В СГМ оперативных комментариев получить не удалось. Соколов подтвердил изданию, что после того, как дважды на конкурс не поступало ни одной заявки, Минтранс предложил СГМ определиться, может ли компания построить железнодорожные подходы самостоятельно. Министр отметил, что СГМ «зарекомендовал себя как ответственный подрядчик»: «Мост строится по графику, по некоторым параметрам даже с опережением. У компании есть необходимые ресурсы, и, уверен, им по силам второй объект, сопряженный с мостом».

На первый конкурс, который был объявлен в сентябре, поступила к ноябрю заявка от «Железных дорог Якутии», которая не прошла предквалификационный отбор. Второй конкурс завершился в конце декабря, на него заявок не было вовсе, напоминает газета. Стоимость работ по контракту была оценена в 16,9 млрд руб., построить 18-километровый подвод к мосту от участка Керчь-Джанкой нужно к ноября 2019 г. Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка и аналитики считают, что подряд не заинтересовал строителей из-за цены, которая не учитывает риск подрядчика попасть под санкции, и из-за неготовности технической базы.