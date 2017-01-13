Минтранс не обеспокоен третьим срывом конкурса по железнодорожным подходам к Керченскому мосту

Несостоявшийся конкурс по выбору подрядчика на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту не повлияет на сроки ввода объекта в эксплуатацию. Как передает ТАСС, это журналистам заявил министр транспорта Максим Соколов. Он не сомневается, что генподрядчик для этих целей будет найден и задача будет выполнена.

Министр заверил, что движение как по автомобильной, так и по железнодорожной части Керченского моста будет открыто в установленные сроки. «Время для этого еще имеется - не только для строительства, но и для принятия решений о том, кто будет генеральным подрядчиком по подходам со стороны Керчи, со стороны Крыма. Потому что подходы со стороны Тамани уже строятся, и сегодня уже большая часть из них эксплуатируется, в том числе для подвоза строительных материалов для строительства самого моста», - цитирует ТАСС.

«Если не приходят на конкурс соответствующие претенденты, конкурс можно продлить, а потом выявлять у рынка интерес к реализации этого проекта способом запроса котировок. Этот этап к успеху не привел - значит, мы будем принимать меры для того, чтобы выявить генподрядчика другим способом», - продолжил Соколов.

«Все работы идут в графике. Более 50% свай погружено в соответствующие грунты как под водой, так и на суше. Идет монтаж пролетов. Оставшиеся два строительных сезона, которые у нас есть, позволяют сделать вывод, что мост будет введен в эксплуатацию и открыто автомобильное движение по нему в 2018 г.», - цитирует министра «Прайм».

В январе Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в третий раз признало несостоявшимся конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в связи с отсутствием заявок. Максимальная цена закупки составляла 16,95 млрд руб.