Lufthansa получила разрешение на лизинг 38 самолетов Air Berlin

Deutsche Lufthansa AG получило разрешение от германского регулятора на использование 38 самолетов терпящей убытки авиакомпании Air Berlin.

Как постановило Федеральное ведомство по делам картелей ФРГ, Lufthansa сможет брать в лизинг самолеты у Air Berlin, что позволит ей расширить объем авиаперевозок. При этом сделка с Air Berlin не настолько крупная, чтобы противоречить антимонопольному законодательству, говорится в сообщении.

Большая часть самолетов будет задействована на рейсах Eurowings, пять будет использовать Austrian Airlines.

Lufthansa и Air Berlin в сентябре 2016 г. договорились о лизинге 38 самолетов A319 и A320, принадлежащих Air Berlin. Самолеты предполагалось взять в аренду вместе с экипажами «на принятых на рынке условиях» на шесть лет с возможностью продления.