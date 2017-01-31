ОАЭ отменят плату за визу для россиян с 1 февраля – АТОР

Российские туристы с 1 февраля будут получать визу в ОАЭ бесплатно в аэропорту по прилете, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию посольства этой страны.

При этом, как отмечается в сообщении, в консульстве не знают, как будет выглядеть процедура оформления визы, так как пока не получили соответствующей директивы.

29 января шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид аль Мактум одобрил постановление кабинета министров, освобождающее россиян от необходимости получать визы в ОАЭ заранее. В соответствии с подписанным указом граждане Российской Федерации смогут получать визы на 30 дней во всех пунктах въезда в ОАЭ. Визу можно будет однократно продлить еще на 30 дней.

Сейчас туристы из России для поездки в Дубай должны получать визу стоимостью от $70 (при самостоятельном оформлении) до $85 (при оформлении через туркомпании). Она оформляется туроператорами в течение недели и выдается в виде электронного документа для распечатки и предъявления в аэропорту. При этом для детей, вписанных в паспорт родителей, виза бесплатна.