Прибыль Exxon Mobil превзошла прогнозы благодаря росту цен на нефть

Exxon Mobil Corp. отчиталась в четверг о лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли, чему способствовали рост цен на нефть и сокращение расходов.

Результаты компании отражают медленное, но неуклонное улучшение показателей в мировой нефтегазовой отрасли на фоне повышения стоимости сырьевых товаров после снижения цен на протяжении двух лет.

Прибыль в IV квартале упала до $1,68 млрд, или 41 цента на акцию, с $2,78 млрд, или 67 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Исключая списания в размере $2 млрд, Exxon заработала 90 центов на акцию. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 70 центов на акцию.

Производство снизилось на 3% до 4,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.