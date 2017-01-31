«Транснефть» получила иск «Роснефти» по договору на транспортировку нефти

АК «Транснефть» ознакомилась с иском НК «Роснефть» по договору на транспортировку нефти.

«В конце прошедшей неделе компания получила иск "Роснефти", цель которого заставить "Транснефть" заключить договор с "Роснефтью" на условиях, отличных от заключенных договоров с остальными 124 компаниями, включая казахстанские, азербайджанские и туркменские», - сообщил «Интерфаксу» советник президента трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

«Транснефть» оказывает услуги всем нефтяным компаниям в соответствии с существующей нормативной базой. «Роснефть» оспаривает условия договора, действующие на протяжении всех последних лет. Все претензии со стороны «Роснефти» являются необоснованными», - заявил он.

Кроме того, по его словам, эта тема носит чисто технический характер и не должна являться предметом судебного разбирательства. «Есть государственный регулятор в лице Минэнерго, и данный вопрос вполне может и должен быть решен в рамках компетенции министерства. В "Роснефти" знают об этом не хуже, чем во всех остальных 124 компаниях», - добавил Демин.

«Мы надеемся, что руководство "Роснефти" займет конструктивную позицию в данном вопросе», - сказал пресс-секретарь «Транснефти».

В конце 2016 г. иск «Роснефть» направила в суд иск к «Транснефти» по вопросу заключения договора на транспортировку нефти в 2017 г. Суд назначил на 3 марта рассмотрение этого иска. До этого суд наложил на «Транснефть» обеспечительные меры, запрещающие транспортной компании отказывать НК в транспортировке нефти в 2017 г. в связи с отсутствием договора. «Транснефть» подала апелляционную жалобу на отказ суда снять обеспечительные меры с компании.