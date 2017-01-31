Московское УФАС раскрыло картель при госзакупках лекарств на 414 млн рублей

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило картель в ходе проведения 107 аукционов по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений на общую сумму свыше 414 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Картельное соглашение заключили между собой ООО «АМТ» и ООО «БСС». Это позволило ООО «БСС» выиграть в общей сложности 98 аукционов на 403 млн рублей со снижением от начальной (максимальной) цены от 0% до 5%. В свою очередь ООО «АМТ» выиграло девять аукционов со снижением цены от 0,5% до 5,5%. Общая сумма этих аукционов составила более 6 млн руб.

«В силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками, государственные и медицинские учреждения были вынуждены закупать лекарственные препараты по завышенным ценам», - отмечается в пресс-релизе.

В перечень закупавшихся госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики.

По итогам проверки антимонопольная служба намерена передать в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовного дела по статье 178 УК (ограничение конкуренции).