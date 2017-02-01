РЖД: билеты на поезда дальнего следования подорожают на 3,9%

В 2017 г. цена билетов на поезда дальнего следования вырастет на 3,9%, заявил в Совете Федерации президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Его цитирует агентство «Москва». «Оптимизация расходов начинается с самих себя, - сказал он. - По перевозочным видам поставили задачу сэкономить более 50 млрд руб. Цена билета для пассажиров дальнего следования вырастет на 3,9%, то есть ниже прогнозируемой инфляции».

Скоро РЖД смогут разрешить пассажирам покупать билеты на поезда дальнего следования за 90 суток, сказал также президент компании. «С конца прошлого года пассажиры имеют возможность приобретать билеты на поезда дальнего следования за 60 суток до отправления, а не за 45 или 30, как было ранее», - напомнил он. По его словам, компания планирует скоро увеличить этот период до 90 суток, а затем, возможно, и до 120 дней.