В январе погрузка РЖД выросла на 6,7%

В январе 2017 г. погрузка на сети «РЖД» выросла на 6,7%, сообщил вице-президент компании Салман Бабаев. «Рост грузооборота составил 10,1% к уровню прошлого года», - цитирует его ТАСС.

Ранее президент РЖД Олег Белозеров говорил, что компания прогнозирует рост погрузки в январе не менее чем на 3,5-4%.

В январе 2017 г. погрузка составила 100,1 млн т против 93,8 млн т годом ранее, следует из сообщения на сайте РЖД. В январе 2016 г. погрузка снижалась в годовом измерении на 2,9%.

В феврале Бабаев спрогнозировал рост погрузки на 3,7% к уровню прошлого года.

Грузооборот в январе 2017 г. составил 203,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 10,7% и составил 261,8 млрд тонно-км.

За весь 2016 г. погрузка РЖД выросла на 0,6%, до 1222,3 млн т.