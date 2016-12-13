Транспорт
Статья опубликована в № 4223 от 13.12.2016 под заголовком: РЖД будет хуже грузиться

«Ведомостям» стал известен план погрузки РЖД на 2017 год

Компания планирует заработать 1,3 трлн рублей – почти на 3% больше, чем в 2016 году. Такого успеха нельзя было бы ожидать без подтвержденных тарифных решений
Сократятся в 2017 г. и доходы РЖД от грузовых перевозок – 1,23 трлн руб., а в 2016 г. монополия рассчитывает на 1,25 трлн.
Сократятся в 2017 г. и доходы РЖД от грузовых перевозок – 1,23 трлн руб., а в 2016 г. монополия рассчитывает на 1,25 трлн.
Andrey Rudakov / Bloomberg

На перевозочной деятельности (грузоперевозки, предоставление инфраструктуры и локомотивов) РЖД в 2017 г. заработает почти на 3% больше, чем в 2016 г., – 1,3 трлн руб. Данные приведены в материалах, подготовленных к совету директоров РЖД; их подлинность подтвердили два человека, близких к РЖД.

Погрузка в следующем году, прогнозирует РЖД, упадет на 0,2%: 1,219 млрд т против 1,221 млрд в 2016 г. Сократятся в 2017 г. и доходы РЖД от грузовых перевозок – 1,23 трлн руб., а в 2016 г. монополия рассчитывает на 1,25 трлн.

Лоббистские возможности бывшего замминистра транспорта, президента РЖД Олега Белозерова оказались велики
Правительство готово согласиться на все предложения РЖД об увеличении тарифов
По крайней мере, так сказано в проекте постановления, подготовленном к заседанию

Представитель РЖД отказался от комментариев. Человек, знакомый с данными о погрузке, объясняет, что на самом деле она остается на уровне 2016 г.: небольшое снижение связано с тем, что уходящий год на один день длиннее.

Доходы компании в следующем году будут выше, чем в 2016 г., благодаря поступлениям от дополнительных тарифных решений. На этом монополия заработает 50,2 млрд руб., из них 23,6 млрд – на дополнительной индексации тарифа на 2% (на капремонт инфраструктуры общего пользования). Еще 15,6 млрд руб. компании принесет продление тарифного коридора. Остальное РЖД доберет за счет индексации тарифа на 4%, дополнительной индексации тарифа на перевозку грузов в контейнерах на 4% и некоторых точечных изменений, в том числе сокращения скидок на дальние перевозки угля и руды. Эта меры одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании 2 декабря.

Рубли и тонны

Вырастет перевозка строительно-минеральных грузов – с 212,4 млн т в 2016 г. до 219,4 млн в 2017 г., удобрений – с 53,2 млн до 53,6 млн т, лесных грузов – с 42,1 млн до 42,8 млн т, зерна – с 21,5 млн до 22,5 млн т. Больше всего снизится перевозка нефти и нефтепродуктов: с нынешних 235,3 млн до 224,8 млн т, черных металлов – с 70,7 млн до 68,4 млн т. Доходы от предоставления услуг инфраструктуры составят 7,5 млрд руб. – на 3,3% больше, чем в 2016 г., а доходы от локомотивов останутся прежними – 10,9 млрд руб.

Скидки на перевозку угля и руды на дальние расстояния снизятся в 2017 г. следующим образом: сейчас уголь перевозится на расстояния свыше 3300 и 3500 км за 32 и 33,3% от цены, а будет за 40%, руда на расстояние свыше 5000 км – за 11,5% от тарифа, а будет за 50%. Несмотря на рост тарифа, РЖД рассчитывает, что перевозка каменного угля вырастет на 1,4%, а руды – на 0,3%. Сокращение скидок суммарно принесет монополии 4,2 млрд руб. Изменение структуры грузооборота (см. врез), по данным РЖД, обернется для нее в 2017 г. потерями в 18,7 млрд руб.

РЖД могла бы снизить расходы на 95–130 млрд рублей

«Снижение погрузки и изменение структуры грузооборота сократит доходы РЖД от грузоперевозок на 5%, или на 6,25 млрд руб.», – подсчитал генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

«В сегменте нефтеналивных грузов потери составят более 17 млрд руб., в перевозках черных металлов – более 3 млрд руб. и не менее 2 млрд руб. – в перевозках строительных грузов», – полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он уверен, что падение погрузки РЖД в 2017 г. будет куда серьезнее, чем прогнозирует сама монополия, и составит не менее 1,5%. «РЖД не до конца оценивает эффект от договоренности России с ОПЕК по сокращению добычи нефти», – уверен Бурмистров. Снижение погрузки нефти и нефтепродуктов, по его расчетам, составит более 5%, меньше будет перевезено и строительных грузов – примерно на 5%, считает эксперт.

Железнодорожные операторы попросили у Путина защиты

Расти погрузка начнет только с 2018 г., полагают прогнозисты РЖД, – она составит более 1,236 млрд т (+1,4% к 2017 г.). Рост продолжится и в 2019 г. – погрузка достигнет 1,257 млрд т.

РЖД может закончить 2017 г. с убытком в 142,4 млрд руб. – таков прогноз самой РЖД, компания озвучила его еще в сентябре на заседании у зампреда правительства Аркадия Дворковича. В самой РЖД в качестве комментариев сообщили, что компания в 2017 г. продолжит оптимизацию расходов, чтобы достичь безубыточности.

РЖД еще есть на чем сэкономить

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Консалтинговое агентство Deloitte проанализировало расходы РЖД и выяснило, что монополия суммарно может сэкономить до 130 млрд руб. И это без учета десятков миллиардов рублей, которые можно дополнительно сберечь на конкурсных закупках. В начале ноября президент РЖД Олег Белозеров уже докладывал президенту Путину о сэкономленных за год 100 млрд руб. «В 2016 г. расходы компании сокращены на 63,9 млрд руб. (с 1353,4 млрд до 1289,5 млрд руб.). В 2015 г. уже была проведена оптимизация затрат на 39,8 млрд руб., в результате чего общая оптимизация составила 103,7 млрд руб. за два года», – уточнял представитель мопонолии
Андрей Гордеев / Ведомости
Консалтинговое агентство Deloitte проанализировало расходы РЖД и выяснило, что монополия суммарно может сэкономить до 130 млрд руб. И это без учета десятков миллиардов рублей, которые можно дополнительно сберечь на конкурсных закупках. В начале ноября президент РЖД Олег Белозеров уже докладывал президенту Путину о сэкономленных за год 100 млрд руб. «В 2016 г. расходы компании сокращены на 63,9 млрд руб. (с 1353,4 млрд до 1289,5 млрд руб.). В 2015 г. уже была проведена оптимизация затрат на 39,8 млрд руб., в результате чего общая оптимизация составила 103,7 млрд руб. за два года», – уточнял представитель мопонолии
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Эксперты Deloitte выявили, что РЖД совершенно не экономит на закупках: скидки к начальной цене контракта составляют лишь 0,01-0,1%. У «Транснефти», например, – 14,7%, у «Газпрома» – 4,1%. А результат крупнейших публичных конкурсов РЖД – потенциальные сделки с заинтересованностью, пишут эксперты
Денис Абрамов / Ведомости
Эксперты Deloitte выявили, что РЖД совершенно не экономит на закупках: скидки к начальной цене контракта составляют лишь 0,01-0,1%. У «Транснефти», например, – 14,7%, у «Газпрома» – 4,1%. А результат крупнейших публичных конкурсов РЖД – потенциальные сделки с заинтересованностью, пишут эксперты
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Более 35 млрд руб. можно сэкономить за счет ревизии масштабных проектов: строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, модернизации БАМа (на фото) и Транссиба, развития инфраструктуры на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна
Игорь Агеенко / РИА Новости
Более 35 млрд руб. можно сэкономить за счет ревизии масштабных проектов: строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, модернизации БАМа (на фото) и Транссиба, развития инфраструктуры на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна
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Еще от 25 млрд до 60 млрд руб. РЖД сможет сэкономить на сокращении до 4% персонала (около 35 000 человек), считают в Deloitte. Оптимизировали численность работников в компании и раньше, но в основном за счет рабочих, число руководителей оставалось при этом прежним, заметили эксперты. Руководящий состав насчитывает до 370 000 человек, или 35%
Е. Разумный / Ведомости
Еще от 25 млрд до 60 млрд руб. РЖД сможет сэкономить на сокращении до 4% персонала (около 35 000 человек), считают в Deloitte. Оптимизировали численность работников в компании и раньше, но в основном за счет рабочих, число руководителей оставалось при этом прежним, заметили эксперты. Руководящий состав насчитывает до 370 000 человек, или 35%
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До 7 млрд руб. можно сэкономить на локомотивах, считают эксперты. Из них около 4 млрд руб. – за счет среднегодового роста производительности локомотивов (3,5% ежегодно). Еще около 1,5 млрд руб. – сокращение закупок 12-13 локомотивов из-за их более высокой производительности
Юрий Смитюк / ТАСС
До 7 млрд руб. можно сэкономить на локомотивах, считают эксперты. Из них около 4 млрд руб. – за счет среднегодового роста производительности локомотивов (3,5% ежегодно). Еще около 1,5 млрд руб. – сокращение закупок 12-13 локомотивов из-за их более высокой производительности
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С 2007 г. РЖД стала классифицировать капремонт путей как реконструкцию. Это позволило финансировать такие затраты не как операционные расходы — из средств компании, а как инвестиции, которые в числе прочего оплачивались из бюджета. Если снова проводить капремонты на участках, не требующих расширения путей, это сэкономит монополии до 6,7 млрд руб. В 2016 г. эксперты предлагают установить внешний контроль за такими работами: ценовой и технологический
Кирилл Каллиников / РИА Новости
С 2007 г. РЖД стала классифицировать капремонт путей как реконструкцию. Это позволило финансировать такие затраты не как операционные расходы — из средств компании, а как инвестиции, которые в числе прочего оплачивались из бюджета. Если снова проводить капремонты на участках, не требующих расширения путей, это сэкономит монополии до 6,7 млрд руб. В 2016 г. эксперты предлагают установить внешний контроль за такими работами: ценовой и технологический
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Монополия – крупнейший в России потребитель дизельного топлива (2,7 млн т, или 8% от всего потребления). Но только 40% компания закупает напрямую у НПЗ, остальное – через трейдеров, без всякой скидки к биржевой цене. Отказ от посредников принесет РЖД до 2,8 млрд руб. экономии, 1 млрд руб. может достичь скидка за объем
Andrey Rudakov / Bloomberg
Монополия – крупнейший в России потребитель дизельного топлива (2,7 млн т, или 8% от всего потребления). Но только 40% компания закупает напрямую у НПЗ, остальное – через трейдеров, без всякой скидки к биржевой цене. Отказ от посредников принесет РЖД до 2,8 млрд руб. экономии, 1 млрд руб. может достичь скидка за объем
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Экономия на закупке электроэнергии принесет РЖД 0,9 млрд руб. Для этого нужно снизить маржу «Энергопромсбыта» («дочка» РЖД) и оптимизировать трансграничные закупки электроэнергии с Казахстаном
Андрей Гордеев / Ведомости
Экономия на закупке электроэнергии принесет РЖД 0,9 млрд руб. Для этого нужно снизить маржу «Энергопромсбыта» («дочка» РЖД) и оптимизировать трансграничные закупки электроэнергии с Казахстаном
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