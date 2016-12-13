«Ведомостям» стал известен план погрузки РЖД на 2017 год

Сократятся в 2017 г. и доходы РЖД от грузовых перевозок – 1,23 трлн руб., а в 2016 г. монополия рассчитывает на 1,25 трлн.

Компания планирует заработать 1,3 трлн рублей – почти на 3% больше, чем в 2016 году. Такого успеха нельзя было бы ожидать без подтвержденных тарифных решений

На перевозочной деятельности (грузоперевозки, предоставление инфраструктуры и локомотивов) РЖД в 2017 г. заработает почти на 3% больше, чем в 2016 г., – 1,3 трлн руб. Данные приведены в материалах, подготовленных к совету директоров РЖД; их подлинность подтвердили два человека, близких к РЖД.

Погрузка в следующем году, прогнозирует РЖД, упадет на 0,2%: 1,219 млрд т против 1,221 млрд в 2016 г. Сократятся в 2017 г. и доходы РЖД от грузовых перевозок – 1,23 трлн руб., а в 2016 г. монополия рассчитывает на 1,25 трлн.

Представитель РЖД отказался от комментариев. Человек, знакомый с данными о погрузке, объясняет, что на самом деле она остается на уровне 2016 г.: небольшое снижение связано с тем, что уходящий год на один день длиннее.

Доходы компании в следующем году будут выше, чем в 2016 г., благодаря поступлениям от дополнительных тарифных решений. На этом монополия заработает 50,2 млрд руб., из них 23,6 млрд – на дополнительной индексации тарифа на 2% (на капремонт инфраструктуры общего пользования). Еще 15,6 млрд руб. компании принесет продление тарифного коридора. Остальное РЖД доберет за счет индексации тарифа на 4%, дополнительной индексации тарифа на перевозку грузов в контейнерах на 4% и некоторых точечных изменений, в том числе сокращения скидок на дальние перевозки угля и руды. Эта меры одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании 2 декабря.

Рубли и тонны Вырастет перевозка строительно-минеральных грузов – с 212,4 млн т в 2016 г. до 219,4 млн в 2017 г., удобрений – с 53,2 млн до 53,6 млн т, лесных грузов – с 42,1 млн до 42,8 млн т, зерна – с 21,5 млн до 22,5 млн т. Больше всего снизится перевозка нефти и нефтепродуктов: с нынешних 235,3 млн до 224,8 млн т, черных металлов – с 70,7 млн до 68,4 млн т. Доходы от предоставления услуг инфраструктуры составят 7,5 млрд руб. – на 3,3% больше, чем в 2016 г., а доходы от локомотивов останутся прежними – 10,9 млрд руб.

Скидки на перевозку угля и руды на дальние расстояния снизятся в 2017 г. следующим образом: сейчас уголь перевозится на расстояния свыше 3300 и 3500 км за 32 и 33,3% от цены, а будет за 40%, руда на расстояние свыше 5000 км – за 11,5% от тарифа, а будет за 50%. Несмотря на рост тарифа, РЖД рассчитывает, что перевозка каменного угля вырастет на 1,4%, а руды – на 0,3%. Сокращение скидок суммарно принесет монополии 4,2 млрд руб. Изменение структуры грузооборота (см. врез), по данным РЖД, обернется для нее в 2017 г. потерями в 18,7 млрд руб.

«Снижение погрузки и изменение структуры грузооборота сократит доходы РЖД от грузоперевозок на 5%, или на 6,25 млрд руб.», – подсчитал генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

«В сегменте нефтеналивных грузов потери составят более 17 млрд руб., в перевозках черных металлов – более 3 млрд руб. и не менее 2 млрд руб. – в перевозках строительных грузов», – полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он уверен, что падение погрузки РЖД в 2017 г. будет куда серьезнее, чем прогнозирует сама монополия, и составит не менее 1,5%. «РЖД не до конца оценивает эффект от договоренности России с ОПЕК по сокращению добычи нефти», – уверен Бурмистров. Снижение погрузки нефти и нефтепродуктов, по его расчетам, составит более 5%, меньше будет перевезено и строительных грузов – примерно на 5%, считает эксперт.

Расти погрузка начнет только с 2018 г., полагают прогнозисты РЖД, – она составит более 1,236 млрд т (+1,4% к 2017 г.). Рост продолжится и в 2019 г. – погрузка достигнет 1,257 млрд т.

РЖД может закончить 2017 г. с убытком в 142,4 млрд руб. – таков прогноз самой РЖД, компания озвучила его еще в сентябре на заседании у зампреда правительства Аркадия Дворковича. В самой РЖД в качестве комментариев сообщили, что компания в 2017 г. продолжит оптимизацию расходов, чтобы достичь безубыточности.

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