Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в январе вырос на 26%

«Газпром» в январе 2017 г. увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 19,1 млрд куб. м, говорится в сообщении компании.

Экспорт газа в Германию в январе 2017 г. вырос на 23,2%, в Италию - на 48,2%, во Францию - на 68,1%, в Австрию - на 123,5%.

Однако сегодня «Газпром» снизил транспортировку газа по газопроводу OPAL в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда, сообщил «Ведомостям» представитель «Газпрома». Режим по другим газотранспортным коридорам без изменений, уточнил он.

По данным OPAL Gastransport GmbH, прокачка по «Северному потоку» в среду упадет более чем на 20%, передал «Интерфакс». При этом увеличивать транзит через Украину «Газпром» не намерен, пишет информагентство.