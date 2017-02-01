«Дочка» РЖД предложила запретить курение электронных сигарет в поездах

Дочка» «Российских железных дорог» - «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) предлагает запретить курение электронных сигарет в своих составах.

«Электронные сигареты исключены из перечня непродовольственных товаров, реализуемых в поездах дальнего следования ФПК. Также перевозчик планирует подготовить локальные нормативные акты о запрете для своих работников их курения в пассажирских поездах и выступить с законодательной инициативой о распространении запрета на пассажиров», - пишет корпоративное издание РЖД.

В декабре в «Федеральной пассажирской» утвержден «план мероприятий по исключению фактов курения», отмечает издание. В частности, перевозчик предлагает сохранить запрет на курение обычных сигарет, а также ввести запрет на использование электронных - в поездах дальнего следования на законодательном уровне. В ФПК убеждены, что «новые» сигареты приносят не меньше вреда здоровью, чем обычные.