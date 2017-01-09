Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом критики

Официальный представитель Минздрава России Олег Салагай заявил о том, что проект концепции государственной политики противодействия курению будет доработан с учетом мнений федеральных органов исполнительной власти, передает «Интерфакс».

Он подтвердил информацию СМИ о том, что проект предусматривает запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2015 г., полный запрет на потребление табака в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах.

«Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения», - добавил представитель ведомства.

Помимо этого документом предлагается приравнять электронные сигареты к обычным в плане регулирования, увеличить площадь предупреждения о вреде курения на сигаретных пачках и усилить ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией.

Салагай заявил, что курение является основной причиной смерти и инвалидности в мире: 10% смертности взрослого населения, или 5,4 млн смертей в год. «В России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 000 до 400 000 граждан», - отметил он.