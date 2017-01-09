Песков прокомментировал антитабачную концепцию Минздрава

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет какой-либо позиции относительно предложения Минздрава об ограничении продаж сигарет. Так он прокомментировал информацию в СМИ о возможном запрете продажи табака родившимся после 2014 г. даже после достижения ими совершеннолетия.

По словам Пескова, речь идет о ведомственном предложении и «какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может».

Как он отметил, ведомство, занимающееся здравоохранением, в первую очередь продвигает свои ориентиры. Любые предложения подлежат серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства, пояснил он.