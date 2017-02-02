«Почту России» может возглавить топ-менеджер «Ростеха» - «Коммерсантъ»

Минсвязи подбирает кандидатуру на пост гендиректора «Почты России», пишет «Коммерсантъ». Контракт действующего руководителя ФГУПа Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, но внимание генпрокуратуры и скандал с начислением ему 95 млн руб. бонусов заставляет предполагать, что отставка может произойти и раньше.

Кандидатом в приемники Страшнова собеседники издания в Кремле правительстве называют члена правления «Ростеха» Сергея Куликова. У него уже состоялось две встречи с министром связи Николаем Никифоровым, на которых обсуждались «конкретные детали назначения». Его кандидатура на прошлой неделе, как утверждают источники издания, была согласована ФСБ, а на этой он получил поддержку администрации президента. По одной из версий, назначить Куликова предложил руководитель администрации президента Антон Вайно, которого с ним связывают хорошие отношения. По другой, инициатором назначения является Никифоров. Собеседники указывают, что у министра есть и другие кандидаты, но Куликов – «самый серьезный». Впрочем, поддержки Вайно и Куликова для назначения не достаточно, последнее слово – за президентом, указывают источники.

С премьер-министром Дмитрием Медведевым и профильным вице-премьером Аркадием Дворковичем кандидататура Куликова окончательно не согласована. У Дворковича есть свои кандидаты, среди которых называют его помощника Александра Устинова, члена совета по стратегическому развитию «Почты России» Евгения Биргера и замминистра связи Михаила Евраева.