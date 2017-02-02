«Мечел» утвердил программу биржевых бондов на 100 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Мечел» утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы - 30 лет.

«Мечел» на протяжении ряда лет испытывал проблемы с обслуживанием долговых обязательств, его задолженность не раз реструктурировалась, а основные кредиторы компании были вынуждены создавать под нее крупные резервы.