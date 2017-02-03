Совет директоров «Газпрома» согласовал консолидацию 100% в Nord Stream 2 AG

Совет директоров «Газпрома» 1 февраля согласовал приобретение компанией еще 50% акций Nord Stream 2 AG, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы компании. Доля прямого владения «Газпрома» в компании составит 100%.

«Согласовать приобретение ПАО "Газпром" принадлежащих компании Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. 30 000 акций компании Nord Stream 2 AG номинальной стоимостью одна тысяча швейцарских франков каждая, общей стоимостью 30 млн швейцарских франков, что составляет 50% уставного капитала компании Nord Stream 2 AG, по цене 30 млн евро», - цитирует «Прайм».

Еще 50% Nord Stream 2 AG «Газпром» приобрел в декабре 2016 г.

Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Северный поток - 2». Штаб-квартира компании расположена в городе Цуг, Швейцария. Ранее Nord Stream 2 AG на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. - дочерней компании «Газпрома», которая зарегистрирована в Нидерландах.