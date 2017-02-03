Росприроднадзор признал исправным оборудование на заводе «Мечела» в Челябинске

Росприроднадзор отменил запрет на деятельность технологической установки на заводе «Мечел-кокса» в Челябинске, наложенный 1 февраля, сообщила компания. В ходе повторной проверки, проведенной в пятницу, оборудование было признано исправным.

Также инспекторы проверили выполнение мероприятий по загрузке производства в период действия в городе режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) второй степени опасности, говорится в сообщении, замечаний не выявлено.

Сейчас все агрегаты предприятия работают в штатном режиме с учетом выполнения мероприятий, предусмотренных на период действия НМУ, заверил «Мечел-кокс».

В пятничном сообщении Росприроднадзора говорится, что ведомство продолжает проводить в Челябинске внеплановые проверки крупных промышленных предприятий на предмет выполнения плана сокращения выбросов.