ТМК рассчитывает привлечь 10,41 млрд рублей за счет SPO

Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует привлечь в рамках вторичного размещения (SPO) обыкновенных акций 10,41 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании для Лондонской биржи. Цена размещения акций составит 75 руб. за бумагу. Это почти на 6% ниже стоимости акции ТМК на открытии Московской биржи в пятницу (79,55 руб.), отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что ТМК планирует разместить почти 138,9 млн уже выпущенных обыкновенных акций (13,4% уставного капитала) среди институциональных инвесторов. Это необходимо для выкупа аналогичного пакета акций ТМК у банка ВТБ в рамках исполнения колл-опциона.

ТМК объявила объявила о начале SPO во вторник вечером, напоминает «Прайм». Сначала компания ориентировала инвесторов на цену в диапазоне от 74,5 руб. за бумагу «до рынка», но в ходе размещения сужала ориентир до 74,5-75 руб. за бумагу. Книга заявок закрылась в четверг в 19.00 мск.

«Дочка» ТМК - Rockarrow Investments Limited - продаст эти акции, а вырученные средства будут направлены на покупку аналогичного количества акций ТМК у ВТБ в соответствии с опционом по договору с банком. Стоимость выкупа обыкновенных акций у ВТБ не будет выше, чем доходы от их размещения. Организаторами выступают Credit Suisse, Morgan Stanley, «ВТБ капитал» и «Атон».

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Основной акционер ТМК - председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, который владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.