Минсельхоз не получал от Белоруссии претензий по поставкам продовольствия в Россию

Минсельхоз России не получал от Белоруссии претензий по организации поставок белорусского продовольствия. Об этом заявил в пятницу, 3 февраля, первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

«Никаких официальных претензий в адрес министерства сельского хозяйства не поступало, на самом деле я удивлен сказанным», - признался он, комментируя высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу того, что необходимо возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

По словам Хатуова, между Россией и Белоруссией ежегодно устанавливаются взаимные балансы экспорта и импорта продовольствия. «У нас запланирована в ближайшее время встреча с белорусскими коллегами, мы будем сверять согласованные в начале года балансы взаимных поставок, - сказал он. - Белорусские товары достаточно обширно представлены на российском рынке».

Ранее в пятницу Лукашенко потребовал от следственных органов Белоруссии возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству» по аналогии с делом в отношении экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. По его мнению, «все эти данкверты - люди заинтересованные, у каждого огромные латифундии, они сами являются производителями того или иного продукта». «Или крышуют», - считает он.

Данкверт заявил, что расценивает слова Лукашенко как нажим не только на него лично, но и на все ведомство в целом. «Непонятно, о каком ущербе может идти речь, если статистика говорит о том, что за последние годы Белоруссия серьезно увеличила поставки продовольствия и сельхозпродукции в Россию, - указал он. - А если страдают отдельные предприятия (поставки с которых запрещены Россельхознадзором), то на это есть причины». Руководитель Россельхознадзора добавил, что после таких заявлений будет трудно работать с Минском.

В последнее время Россельхознадзор запретил ввоз продукции с ряда белорусских предприятий в связи с тем, что под видом белорусской они поставляли в Россию продукцию из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, в частности с Украины. Поводом для запрета поставок с ряда молочных предприятий стало то, что молочный жир в их продукции заменялся на растительный, но информация об этом отсутствовала. К тому же часть молочной продукции не соответствовала требованиям технического регламента.