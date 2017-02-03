В Кремле недоумевают из-за решения Лукашенко о деле против Данкверта‍

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД страны возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусской продукции на российский рынок. В пресс-службе президента России заявили, что в Кремле недоумевают по поводу решения Лукашенко. «Безусловно, в Москве недоумевают о решении Белоруссии открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта. Он выполняет свою функцию», - пояснили в пресс-службе.

«Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», - сказал ранее Лукашенко.

Два месяца назад белорусский президент раскритиковал деятельность Россельхознадзора и лично руководителя ведомства за претензии к белорусскому продовольствию. Лукашенко говорил тогда, что «такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, даже если все будет нормально».