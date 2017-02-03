Смертную казнь в Белоруссии отменять нельзя – Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что смертную казнь в Белоруссии отменять нельзя, так как граждане на плебисците это не поддержали, передает ТАСС.

«Я не имею права отменить смертную казнь, ведь у нас прошел референдум», - пояснил он. «Если люди проголосуют против смертной казни, я подпишу мораторий», - добавил Лукашенко.

По его словам, по данному вопросу ЕС имеет двойные стандарты. «Давайте начнем с Америки, вы заставьте их отменить смертную казнь», - предложил белорусский лидер.