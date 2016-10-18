В Саудовской Аравии впервые казнили принца

В Саудовской Аравии приведен в исполнение смертный приговор в отношении принца Турки бен Сауда Аль Кебира, передает телеканал «Аль-Арабия».

Члена королевской семьи обвинили в убийстве друга в Эр-Рияде. По информации следствия, принц три года назад застрелил Адиля аль-Мхемида и ранил еще одного мужчину. Суд счел вину Аль Кебира доказанной. Данное преступление вызвало большой скандал в стране. Семья убитого не согласилась получить компенсацию от принца, требуя справедливости от суда.

Казнь представителя королевской семьи стала первой в истории этой аравийской монархии. «Законное наказание настигнет того, кто попытается напасть на невинных людей и пролить их кровь», - говорится в заявлении МВД страны.