Москва продолжит оказывать экономическую и любую другую помощь Минску - Песков

В связи с заявлениями, сделанными в ходе сегодняшней пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко, в пресс-службе президента России отметили , что в Москве считают приоритетными цели и задачи интеграционных процессов и придают большое значение дальнейшему развитию союзного государства России и Белоруссии.

В Москве отмечают, что она оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзного характера наших отношений. «По состоянию на сегодня, всего нашим белорусским партнерам выделено свыше $6 млрд кредитов по различным траншам», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С 2011 по 2015 гг. беспошлинно ежегодно поставлялось от 18 до 30 млн т нефти нашим белорусским партнерам. Всего российский бюджет за эти годы недополучил 22,3 млрд руб - все это не что иное, как прямая и косвенная поддержка нашего союзного белорусского государства. Не будем забывать, что 22 млрд было предоставлено по линии Евразийского банка стабилизации и развития. Что касается хозяйственно-экономических и коммерческих вопросов, мы убеждены, решать их нужно в спокойной манере путем деловых переговоров. Тот набор экономических разногласий будет урегулирован в ходе таких переговоров», - добавил он.

Как напомнил Песков, Лукащенко также выступил с рядом критических замечаний относительно введения пограничного режима. Никакого пограничного режима не вводилось, речь о введении пограничных зон, прилегающих к границам районов - это связано с необходимостью регламентирования посещения пограничных районов гражданами третьих стран. Никаких последствий для российских и белорусских граждан нет и быть не может, отметил он.

«Здесь уместно вспомнить, что Россия не является пионером в сфере введения приграничных зон. 14 сентября 2014 г. за номером 433 президент Белоруссии подписал указ, который регламентировал введение приграничных территорий в пределах административных территориальных единиц в приграничных районах. Это объяснялось целями пресечения незаконной миграции, наркотрафика и пр. Абсолютно по этому же пути идет и Россия. Связывать это с международными договоренностями неправильно», - пояснил он.