Сечин пожаловался на «Транснефть» Медведеву – РБК

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в конфликт компании с «Транснефтью», пишет РБК со ссылкой на источник.

«Транснефть» может присваивать до 0,7 млн т нефти каждый год, выручая за них $300–500 млн, считают в «Роснефти». Письмо с претензиями к «Транснефти», изложенными на трех страницах, Сечин передал Медведеву при личной встрече.

Как отмечает РБК, Медведев уже поручил ФАС в середине января разобраться с жалобами «Роснефти». Информацию об этом подтвердил начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

«Мне об этом ничего не известно», — прокомментировала данную информацию пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова. Представители «Транснефти» и «Роснефти» отказались от комментариев.