Роспотребнадзор сообщил о согласовании законопроекта об интернет-коммерции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что законопроект об интернет-коммерции в скором времени будет принят, поскольку он уже согласован.

«Есть проекты законов, есть один из них, который, мы надеемся, очень скоро будет принят, потому что он полностью согласован. Это об ответственности как продавцов на интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют. Это, в самом деле, достаточно ново для страны», – сказала Попова в интервью телеканалу НТВ.