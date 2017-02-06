Американский суд закрыл дело против Чигиринского – «Коммерсантъ»

Американский суд закрыл дело против Чигиринского – «Коммерсантъ» Суд Штата Коннектикут 6 февраля закрыл дело по обвинению предпринимателя Шалвы Чигиринского в незаконной связи с несовершеннолетней девушкой. Обвинение было отозвано прокуратурой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката бизнесмена Джорджа Бенуара. Он заявил, что его подзащитный «удовлетворен победой справедливости и разума американских правоохранителей».

В этот же день суд прекратил дело против экс-супруги Чигиринского Татьяны Панченковой, обвинявшейся в действиях, «повлекших риск причинения вреда несовершеннолетним и их морального разложения». Речь шла о манипулировании детьми, чтобы вызвать ненависть к отцу. Адвокат Чигиринского полагал, что таким образом она пыталась ослабить позиции бизнесмена в американских судах при решении имущественных споров.

Чигиринский и Панченкова развелись в 2009 г., годом позже разъехались и с тех пор не прекращают судиться. В США Панченкова пытается добиться исполнения решения Симоновского суда Москвы о выплате ей экс-супругом около 354 млн руб. в качестве разницы при разделе имущества. Чигиринский представил суду доказательства того, что однажды уже выплачивал полную сумму. Сам он требует у Панченковой вернуть похищенные у него ценности более чем на $100 млн.

Адвокат Чигиринского заявил, что предприниматель продолжит судиться с бывшей женой – он «намерен вернуть похищенное и передать эти ценности своим детям».

В 2008 г. Чигиринский занимал 44-е место в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes с состоянием $2,5 млрд. Его основным активом были 23,3% акций нефтяной компании Sibir Energy и девелоперская компания Russian Land с проектами строительства башни «Россия» в «Москва-сити», реконструкции гостиницы «Россия» и исторического комплекса острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге. В 2009 г. Forbes оценивал его состояние уже в $600 млн, после чего он в рейтинге не фигурировал. Из-за долгов и конфликта с хозяйкой «Интеко» Еленой Батуриной, женой тогдашнего мэра Москвы, Чигиринскому пришлось продать основные активы и покинуть Россию.