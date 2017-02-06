В Россию запрещен импорт ряда медицинских изделий – «Коммерсантъ»

Медицинские изделия и медтехника, регистрационные удостоверения на которые не были заменены новыми в Росздравнадзоре до 31 декабря 2016 г., оказались лишены формального доступа на российский рынок, пишет «Коммерсантъ». Обновить необходимо документацию, полученную до 2012 г. В 2015 г. правительство уравняло владельцев удостоверений, полученных до и после 2012 г., но это касалось лишь доступа к налоговым льготам. По оценке союза «Медрусурс», на рассмотрении Росздравнадзора сейчас находится около 14 000 удостоверений, подлежащих замене. За весь 2015 год ведомство выдало лишь 698 новых документов, за 2016 г. – 800.

По данным ассоциации, новые бланки не получили около 4000 из 10 000 зарегистрированных в России наименований медизделий в стоматологии. «Крупные стоматологические компании, такие как «Стоматорг», «Рокадамед», вынуждены снять с продаж ряд товаров», – говорят в «Медресурсе». Сложности с импортом возникли и у Ассоциации международных производителей медицинского оборудования (IMEDA), в которую входят более 40 международных компаний, доля которых в различных сегментах рынка доходит до 70–80%. По ее данным, в среднем не заменено около 10% удостоверений, распространяющихся на различные категории – от тяжелого оборудования до хирургических материалов. Отмечается, что большую долю изделий закупают государственные больницы.

Источник издания в Минздраве отмечает, что ведомство подготовило проект документа, продлевающего сроки перерегистрации, но он находится на рассмотрении в профильном департаменте правительства.