Россия с начала эмбарго произвела на $4 млрд продуктов, которые раньше импортировались

Россия с момента введения в 2014 г. продовольственного эмбарго произвела продуктов, которые раньше импортировались в страну, почти на $4 млрд, заявил замглавы Минсельхоза России Евгений Громыко.

«Почти на $4 млрд произведено внутренней российской продукции — то, что мы называем импортозамещением. То есть отечественные сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией», — сказал Громыко, выступая на открытии продовольственной выставки «Продэкспо-2017».

Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей.

Позже из-под санкций были выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебно-профилактическое питание (в том числе безлактозная продукция). Кроме того, из списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также семенной картофель, лук-севок, сахарная свекла и горох для посева. Это было сделано с целью развития внутреннего производства рыбы, морепродуктов и других агрокультур.

Сначала продэмбарго было продлено на год - до 6 августа 2016 г., список стран, в отношении которых оно было введено, расширился: в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В последний раз (29 июня 2016 г.) Россия продлила действие продэмбарго до конца 2017 г.