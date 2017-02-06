Роструд напомнил об условиях труда в морозы

Роструд напомнил работодателям о нормах трудового законодательства, связанных с организацией рабочего процесса в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

Ведомство рекомендует допускать к работе на холоде только лиц, прошедших предварительные медицинские осмотры и не имеющих каких-либо противопоказаний для данной деятельности. Сотрудники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты согласно климатическим условиям.

В Роструде напомнили, что выполнение сотрудниками трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться перерывами для обогрева. Такие перерывы в работе учитываются как рабочее время и подлежат оплате. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, соответствующие помещения необходимо оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп.

По сообщению Роструда, время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека, регламентируемой методическими рекомендациями «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях».