Доля российских сыров в магазинах в 2016 году достигла 75%‍

Доля российских сыров в магазинах в 2016 г. достигла 75%, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Он подчеркнул, что российские производители успешно заместили иностранных на рынке сыров и в дальнейшем будут наращивать свою долю.

«Если сыр раньше был по композиции импортным, то сейчас доминирует российский производитель. У нас на учете 10 крупнейших сырозаводов, и, конечно, я ожидаю, что наша доля вырастет до 90%».

По словам Ткачева, Россия должна в течение пяти-семи лет «перевооружить» молочную отрасль по примеру Белоруссии.

«Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам из Белоруссии. Они показали нам мастер-класс. Это маяк, на который мы должны ориентироваться и в ближайшие пять-семь лет двигаться в этом направлении. Поэтому задача – перевооружать наше производство [молока]», – сказал министр.