В регионах фиксируется дефицит препаратов для ВИЧ-инфицированных – «Коммерсантъ»

Движение «Пациентский контроль» зафиксировало шестикратный рост обращений (с 5 до 30) ВИЧ-инфицированных об отсутствии препаратов и массовой смене схем в Новосибирской области, пишет «Коммерсантъ». Проект «Пациентского контроля», сайт www.pereboi.ru, за декабрь-январь получил 49 подобных, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого организация делает вывод о неподготовленности периода перехода с региональных закупок антиретровирусных препаратов на централизованную.

Шесть пациентов из Бийска сообщили об отсутствии препаратов, четыре пациента из Барнаула получили только два из трех препаратов. «Большинству пациентов врачи рекомендовали приобрести препараты самостоятельно», - говорится в отчете «Пациентского контроля, который будет опубликован сегодня. По четыре случая смены лечения без медицинских показаний были зафиксированы в Волгограде, Москве и Новосибирске. При этом каждый препарат обладает побочными эффектами, к которым еще надо привыкнуть.

Ранее Минздрав сообщал о направлении в регионы 2,28 млрд руб. для создания 4-5 месячного запаса антиретровирусных препаратов. В минувшую пятницу вице-премьер Ольга Голодец потребовала от ведомства отчитаться о лекарственном обеспечении.

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко заявлял о готовности рассмотреть обращения пациентов с ВИЧ об отказе в помощи, но обращения до него не доходят. Сайт ведомства возвращает адресатам подобные письма с предложением писать в краевые минздравы. Но пациенты еще и просто боятся жаловаться, опасаясь «возможного ухудшения отношений с врачом и разглашения статуса», говорят в «Пациентском контроле».

Ранее сообщалось о подготовке правительством законопроекта, разрешающего производство препаратов против ВИЧ в обход патентов. В России высока заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Для ее снижения нужны лекарства, но денег на их закупку больше не становится. Соответственно, нужно исходить из имеющихся средств, пояснял «Ведомостям» федеральный чиновник.