РФПИ может избавиться от акций «Детского мира» через 3-5 лет

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) владеет долей в ритейлере «Детский мир», может полностью продать пакет в горизонте трех-пяти лет. Как передает «Интерфакс», это журналистам заявил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. «Нам рано или поздно надо выходить, потому что мы должны показывать доход для наших инвесторов, и мы такой горизонт видим - три-пять лет», - сказал он.

По его словам, РФПИ пока сохраняет пакеты в других ритейлерах - «Магните» и «Ленте»: «С момента нашего вхождения компании показали хороший рост, поэтому мы верим в ритейловый рынок и вообще в рынок компаний, связанных с ростом потребления».

РКИФ стал совладельцем «Детского мира» год назад, заплатив за 23,1% «Детского мира» 9,75 млрд руб. – всю компанию тогда оценили в 42,2 млрд. Сейчас РКИФ стал одним из продавцов в ходе IPO ритейлера, его доля должна была снизиться с 23,1 до 13,1%. «Ведомостям» Дмитриев заявил, что «минимум 13,1% останется у РКИФа, пока мы планируем сохранить эту долю, так как верим, что компания будет активно расти еще в перспективе 4–5 лет».

«Детский мир» разместился на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона – 85 руб. за акцию, книга заявок закрыта во вторник вечером. Компания сообщила, что общий объем предложения составил приблизительно 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 18,4 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. На момент начала размещения рыночная капитализация компании оценивается в сообщении компании примерно в 62,8 млрд руб.