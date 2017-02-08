ЕК получила предложения «Газпрома», которые могут снять претензии по конкуренции

Еврокомиссия «получила предложения "Газпрома", которые могут удовлетворить претензии ЕК по конкуренции», однако пока рано говорить о дате завершения расследования. Это подтвердила в среду, 8 февраля, еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

«Мы получили предложения "Газпрома", которые мы будем рассматривать и которые могут удовлетворить претензии ЕК по конкуренции. Мы хотим, чтобы газ шел свободно, мы хотим, чтобы в Европе были конкурентные цены. Однако мы считаем, что еще потребуются дополнительные консультации», - добавила она.

«Мы находимся в постоянном контакте с "Газпромом". Я надеюсь, что мы сможем двигаться быстро, чтобы провести рыночное тестирование этих предложений. Я пока не могу сказать, когда мы сможем прийти к финальному заключению», - отметила она.

В конце прошлого года состоялась серия визитов в Брюссель замглавы «Газпрома» Александра Медведева для обсуждения предложений российской компании по завершению антимонопольного расследования Еврокомиссии. В рамках своего антимонопольного расследования Еврокомиссия проверяет российскую компанию на предмет возможных злоупотреблений доминирующим положением на рынках газа восточноевропейских государств Евросоюза. Еврокомиссия также предъявила претензии «Газпрому» о возможном завышении цены на газ для европейских потребителей.