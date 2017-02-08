Медведев поручил за 15 месяцев осуществить передачу «Уралвагонзавода» в пользу «Ростеха»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за 15 месяцев осуществить передачу в качестве имущественного взноса России 100% акций ОАО «НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) в пользу госкорпорации "Ростех". Соответствующее распоряжение от 31 января 2017 г. опубликовано в среду, 8 февраля, на официальном портале правовой информации.

Всего, согласно документу, Россия передаст в «Ростех» госпакеты акций 11 компаний, в том числе 12% акций челябинского НПО «Электромашина», 13,87% акций нижегородского НИИ «Буревестник», 15,9% - Центрального научно-исследовательского института материалов (Санкт-Петербург).

Указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех» был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2016 г.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил журналистам, что в России может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. По его словам, это произойдет, если помимо «Курганмашзавода» (предприятие концерна «Тракторные заводы», которое переходит в «Ростех») будет принято решение передать госкорпорации «Уралвагонзавод» - единственный в России производитель танков. «Может быть, мы два этих актива объединим в один холдинг», - сказал он.