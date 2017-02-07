Чемезов подтвердил предстоящую смену гендиректора «Уралвагонзавода»

Гендиректора «Уралвагонзавода» (УВЗ) Олега Сиенко отправят в отставку после вхождения возглавляемого им предприятия в периметр «Ростеха». Об этом в кулуарах съезда фракции «Единой России» заявил руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Будет», - ответил Чемезов на вопрос о возможной смене топ-менеджера.

В конце декабря в СМИ появилась информация о том, что УВЗ после передачи «Ростеху» может возглавить замминистра промышленности и торговли Александр Потапов. Тогда сообщалось, что вопрос о смене нынешнего гендиректора Олега Сиенко «практически решен».