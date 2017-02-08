Россельхознадзор пригрозил Белоруссии новыми ограничениями на ввоз говядины

У Россельхознадзора есть основания для введения ограничений на поставки говядины со всей территории Белоруссии, если не будут приняты экстренные меры по усилению контроля за безопасностью мяса, заявили «Интерфаксу» в отделе лабораторного контроля службы.

«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», - заявил представитель контрольного ведомства.

Так, за период с 12 января по 8 февраля этого года листерии дважды обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината, а также в замороженной говядине предприятия «Полесье» (филиал Лунинецкого райпо). В таких же нарушениях замечены мясокомбинат «Кошелево» и Оршанский мясокомбинат.

Кроме того, у Россельхознадзора сохраняются претензии к безопасности поступающего из Белоруссии мяса птицы. Сальмонеллы были обнаружены в этом году в мясе птицы, выработанном на племзаводе «Белорусский», в «Дубравском бройлере».

6 февраля Россия ввела запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. По данным Россельхознадзора, Белоруссия реэкспортировала в Россию минимум 15 000 т украинской говядины в 2016 г.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал Россию разобраться, прежде чем вводить запрет на поставки белорусских продуктов. 3 февраля Лукашенко поручил министру внутренних дел страны Игорю Шуневичу возбудить дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. «Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», - заявил президент Белоруссии.