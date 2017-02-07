Лукашенко не понимает, зачем Россия вводит запрет на поставки продовольствия из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Белоруссии.

«Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт) захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне непонятно. Я никак не могу понять, зачем это делается?» - заявил Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области Российской Федерации Сергеем Ситниковым во вторник.

Лукашенко призвал разобраться в ситуации, прежде чем принимать какие-то решения. «Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну», - заявил Лукашенко.

С 6 февраля в Россию запрещены поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии из-за реэкспорта продукции украинского и европейского производства. Россельхознадзор считает, что Белоруссия реэкспортировала в Россию минимум 15 000 т украинской говядины в 2016 г.

Россельхознадзор 6 февраля запретил ввоз более 37 т говядины, произведенной в Минской и Могилевской областях Белоруссии. По данным ведомства, партии мяса были в неудовлетворительном санитарном состоянии, помимо этого на мясе отсутствовали ветеринарные клейма.

3 февраля Лукашенко поручил министру внутренних дел страны Игорю Шуневичу возбудить дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. «Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», - заявил президент Белоруссии.

В декабре 2016 г. Лукашенко во время пресс-конференции в Минске раскритиковал Россельхознадзор за излишние претензии к продукции, импортируемой в Россию из Белоруссии.